16 мая 2018 года

Совфед призвал ускориться с поддержкой страхования в аквакультуре

Участники совещания в Совете Федерации рекомендовали Минсельхозу ускорить подготовку и принятие нормативно-правовых актов для господдержки страхования объектов аквакультуры.

Совещание по совершенствованию законодательной базы системы сельхозстрахования состоялось в Совете Федерации. Встречу провел первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Участвовали представители Минсельхоза, Минфина, Центробанка, регионов, эксперты, рассказали Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента.

Участники заседания выработали ряд рекомендаций. В частности, Министерству сельского хозяйства РФ предложено ускорить подготовку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона, который распространил господдержку в сфере сельхозстрахования на товарное рыбоводство (товарную аквакультуру).

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой» был подписан 23 апреля. Поправки распространяются на рыб, беспозвоночных, водоросли.

На поддержку можно будет претендовать при страховании таких рисков, как заразные болезни, массовые отравления гидробионтов, воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания таких объектов природных явлений, пожар, нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г. Для реализации изменений нужна подзаконная база. Так, потребуется методика определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры. Необходим и список заразных болезней объектов аквакультуры.

Fishnews