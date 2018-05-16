16 мая 2018 года

Траулеры РРПК получат оборудование Carsoe

На семи новых супертраулерах «Русской рыбопромышленной компании» будет установлено рыбоперерабатывающее оборудование от Carsoe. В начале мая компании подписали контракт, который стал самым большим заказом для датского производителя.

В рамках программы обновления флота под инвестиционные квоты РРПК планирует построить не менее шести траулеров длиной свыше 108 метров на «Адмиралтейских верфях», еще одно судно этой серии строится за рубежом. В ноябре прошлого года датская компания Carsoe была выбрана в качестве официального поставщика оборудования для разработки и поставки семи рыбоперерабатывающих заводов для новых супертраулеров.

8 мая стороны заключили сделку, благодаря которой уже в следующем году оборот Carsoe будет больше 117 млн долларов США. Выбор РРПК во многом обусловлен техническими ноу-хау датской компании, общим дизайн-решением и не в последнюю очередь высокой надежностью рыбоперерабатывающего оборудования.

«Carsoe – одна из немногих компаний в мире, которые могут поставлять готовые фабрики по переработке рыбы для судов такого класса. Этот контракт для нас – большая победа, которая демонстрирует, что мы можем тесно сотрудничать с нашими бизнес-подразделениями в Дании и США. В то же время этот заказ имеет ключевое значение для нас, поскольку он значительно укрепляет позиции компании по сравнению с нашими конкурентами в Норвегии», – рассказал Fishnews генеральный директор Carsoe Миккель Якобсен. По его словам, сделка с РРПК внесет значительный вклад в развитие компании на ближайшие годы.

Супертраулеры проекта ST192, которыми РРПК планирует постепенно пополнять свой флот в течение семи лет, способны перерабатывать 400-500 тонн сырца в сутки. «Эксперты отрасли прогнозируют, что в ближайшие годы лишь несколько таких судов будут построены в США. Поэтому этот заказ значителен даже на глобальном уровне, – добавляет менеджер по продажам и бизнесу в Carsoe Seafood Processing Йеппе Кристенсен. – У нас большой опыт успешных поставок готовых перерабатывающих фабрик для креветколовов и траулеров, и наша компания – мировой лидер по производству линий для выпуска сурими в море. Все это помогло нам выиграть тендер РРПК».

Подробнее на www.carsoe.ru / www.carsoe.com

За дополнительной информацией обращайтесь:

Миккель Якобсен, генеральный директор, Carsoe A / S, tlf. +45 25 21 02 21

Джепп Кристенсен, менеджер по продажам и бизнесу, Carsoe, Переработка морепродуктов, tlf. +45 27 57 43 59

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