17 мая 2018 года

Рыбаки примут сообщения о браконьерстве

На сайте Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области неравнодушные граждане могут сообщить о фактах браконьерства. Информация будет передаваться в компетентные органы, рассказал руководитель АРСО Максим Козлов.

Вопрос сохранения ресурса особенно актуален в период лососевой путины. Сообщить о факте браконьерства на сайте http://fish-sakh.ru/ можно с помощью специальной формы.

Предприятия, входящие в объединение, также планируют содействовать рыбоохране, привлекая внештатных инспекторов и помогая с материально-техническим обеспечением. Это традиционная поддержка, рассказал Fishnews Максим Козлов.

В состав АРСО входит порядка 60 рыбопромышленных предприятий Сахалина и Курил. Это одно из крупнейших на Дальнем Востоке объединений хозяйствующих субъектов в рыбной отрасли. На долю участников ассоциации приходится более 80% уловов Сахалинской области.

Fishnews