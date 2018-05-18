18 мая 2018 года

Россельхознадзор ознакомится с «рыбной» ветсертификацией Чили

Новую платформу чилийской системы электронной сертификации рыбной продукции сможет изучить и протестировать Россельхознадзор. Планируется, что это поможет избежать проблем интеграции с ФГИС «Меркурий».

Переговоры Россельхознадзора с Национальной службой Чили по рыболовству и аквакультуре (Sernapesca) состоялись в формате видеоконференции. Стороны обсудили вопросы, связанные с переводом чилийской системы электронной сертификации рыбной продукции на новую платформу. Доступ к ней предоставят Россельхознадзору для изучения и тестирования, чтобы избежать проблем интеграции с системой «Меркурий», сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Стороны договорились провести встречу ответственных специалистов в июле в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГУ «ВНИИЗЖ»). Там эксперты смогут наглядно изучить механизмы практического применения систем электронной сертификации и отказа от печати сертификатов из электронной системы на защищенном бланке.

Кроме того, планируется обсудить возможность расширения перечня продукции, которая будет поставляться в Россию из Чили в сопровождении электронных сертификатов.

Fishnews