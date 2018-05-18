18 мая 2018 года

Надзорное ведомство Татарстана «пробило» путь к воде

В Татарстане после вмешательства прокуратуры восстановлен свободный доступ граждан к прибрежной полосе Куйбышевского водохранилища. По решению суда снесли незаконные рыбацкие станы.

Прокуратура Рыбно-Слободского района республики обнаружила на землях водного фонда в границах Куйбышевского водохранилища три рыбацких стана общей площадью 2 тыс. м2. Их использовали неустановленные лица без надлежащего оформления строений и земельных участков. Незаконные постройки ограничивали свободный доступ к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, сообщили Fishnews в пресс-службе районной прокуратуры.

По закону каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования, в том числе для любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств, отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о сносе незаконных построек. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Fishnews