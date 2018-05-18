18 мая 2018 года

Меры Таиланда против браконьеров не впечатлили ЕС

Евросоюз пока не намерен отзывать «желтую карточку», предъявленную Таиланду за недостаточную борьбу с ННН-промыслом. От королевства ждут видимого прогресса в течение ближайших четырех месяцев.

Предупреждение ЕС было выписано Таиланду в апреле 2015 г., на принятие активных мер по борьбе с ННН-промыслом государству дали полгода. При худшем варианте («красной карточке») поставки таиландских рыбы и морепродуктов могли быть прекращены, сообщает корреспондент Fishnews.

Меры были приняты, но свою «желтую карточку» Европа так и не отменила. В феврале 2018 г. вице-премьер Таиланда Чатчай Сарикуля заявил, что в связи с новыми шагами королевство скоро сможет объявить себя свободным от ННН-промысла.

Однако, пишет таиландский портал The Nation со ссылкой на источник в Минсельхозе королевства, Евросоюз по-прежнему не намерен отзывать предупреждение. В ходе инспекции представители ЕС нашли несоответствия в классификации рыболовецких судов. Кроме того, европейцы ожидали увидеть, что новые законы и директивы властей в области рыболовства реально исполняются на практике.

Чатчай Сарикуля, в ведении которого находится борьжба с ННН-промыслом, заявил, что Центр мониторинга рыболовной деятельности нуждается в улучшении функционирования и обновлении персонала. Чиновник уже распорядился послать дополнительных сотрудников в центр и улучшить координацию между властями, полицией, прокуратурой и судами. Он надеется, что к июлю можно будет увидеть позитивные результаты таких мер.

Fishnews