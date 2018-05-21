21 мая 2018 года

Судаку Ладоги мешают нереститься браконьеры

На Ладожском озере рыбоохрана и полицейские задержали судно, ловившее судака сетями в период нереста. Добычей браконьеров стали 365 рыбин общим весом 745 кг.

Судно СРБ-18 поймали за незаконным промыслом на Волховской губе, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Кроме браконьерского улова, на борту обнаружили 36 сетей.

В теруправлении отметили, что, согласно правилам рыболовства для Западного бассейна, ограничения на добычу рыбы вступают в силу с распаления льда и длятся до 20 июня.

На судно наложен арест, орудия промысла и добытый судак изъяты полицией.

Fishnews