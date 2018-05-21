21 мая 2018 года

Бухту Золотой Рог ждет субботник

В Приморском крае проведут акцию по акцию по очистке бухты Золотой Рог. Присоединиться к субботнику могут представители экологических организаций, вузов и компаний.

Акция по очистке бухты Золотой Рог пройдет в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Планируется собрать у береговой полосы твердые коммунальные бытовые отходы, рассказал руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев. Также специалисты с помощью плавсредств очистят воду от мусора и нефтяной пленки.

«Принять участие в субботнике приглашают представителей экологических организаций, вузов и компаний, которые работают на акватории бухты Золотой Рог», - сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья.

Fishnews