Бухту Золотой Рог ждет субботник
В Приморском крае проведут акцию по акцию по очистке бухты Золотой Рог. Присоединиться к субботнику могут представители экологических организаций, вузов и компаний.
Акция по очистке бухты Золотой Рог пройдет в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.
Планируется собрать у береговой полосы твердые коммунальные бытовые отходы, рассказал руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев. Также специалисты с помощью плавсредств очистят воду от мусора и нефтяной пленки.
«Принять участие в субботнике приглашают представителей экологических организаций, вузов и компаний, которые работают на акватории бухты Золотой Рог», - сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья.
Fishnews