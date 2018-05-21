21 мая 2018 года

Карелия оценила рыбные перспективы

Результаты работы карельских предприятий рыболовства и аквакультуры в минувшем году, по мнению руководства республики, позволяют отнести их к прорывным направлениям региональной экономики.

На успехи рыбохозяйственного комплекса Карелии обратил внимание глава региона Артур Парфенчиков на заседании рабочей группы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Говоря о прорывных направлениях карельской экономики, он отметил, что по итогам 2017 г. предприятия рыбного промысла и аквакультуры вышли на максимальные объемы производства за последние 25 лет.

«Объем отгруженных товаров к уровню 2016 г. вырос на 23,5%. За первый квартал 2018 г. вылов рыбы увеличился в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года. Важно, чтобы, во-первых, таких прорывных результатов развития республики стало как можно больше. И, во-вторых, чтобы такие результаты были не кратковременным явлением, а имели стабильный и долгосрочный характер», – добавил глава республики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации совместного предприятия по производству рыбных кормов с партнерами из Португалии. Кроме того, в конце июня в Петрозаводске откроется специализированный рыбный магазин.

Fishnews