21 мая 2018 года

Рыбаки Хабаровского края поборются за места для промысла

Амурское теруправление Росрыболовства выставило на конкурс в общей сложности 13 рыбопромысловых участков в Охотском море, Татарском проливе и на реке Кухтуй. 12 РПУ предназначены для добычи анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, еще один – для лова сельди.

Все участки административно относятся к Хабаровскому краю. Площадь предлагаемых РПУ - от 11 га до 21,9 тыс. га, сообщает корреспондент Fishnews.

Два участка в Охотском море (для прибрежного рыболовства) и два на реке Кухтуй (для промышленного, в том числе РПУ для добычи сельди) находятся в Охотском муниципальном районе. Семь морских участков для «прибрежки» в Охотском море расположены в Аяно-Майском районе, еще два в Татарском проливе – в Советско-Гаванском.

Конкурс пройдет в Хабаровске, заявки принимаются до 22 июня. В этот же день будут вскрыты конверты. С победителями заключат договоры пользования на 10 лет.

Критериями оценки заявок станут положительный опыт освоения квот, наличие береговых перерабатывающих мощностей (предусмотрены дополнительные коэффициенты в зависимости от удаленности заводов от района промысла и специализации производства), численность работников и размер предложенной платы.

Fishnews