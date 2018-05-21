21 мая 2018 года

На рынке Южной Кореи российский краб теснит местного

В Южной Корее повышается стоимость японского голубого краба (Portunus trituberculatus) из-за сокращения его поставок. На этом фоне отмечают растущий интерес покупателей к дешевеющему крабу-стригуну опилио из России.

На один из крупнейших корейских рынков морепродуктов – сеульский Норянчжин – в мае доставляется примерно от 2,7 до 3 тонн голубого краба ежедневно. Это на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. А за последние 5 лет уловы голубого краба сократились примерно на 60%, сообщает корреспондент Fishnews. По информации СМИ республики, цена за килограмм продукта (это 3-4 краба) выросла до 35,21 – 37,06 доллара, что на 9,2 доллара выше, чем год назад.

По словам местных продавцов, с удорожанием голубого краба потребители постепенно теряют к нему интерес в пользу российского краба-стригуна опилио. В этом году килограмм российского опилио стоит 22,1 - 24,9 доллара, что на 9,2 - 12 долларов ниже, чем в 2017 г.

Такая ситуация на рынке, по мнению продавцов, может привести к «миграции» потребительского спроса – от добываемого судами республики голубого краба к российскому опилио и другим видам. Этот вывод подтверждают и данные статистики: в прошлом году импортные ракообразные впервые обогнали по продажам местного голубого краба.

Fishnews