21 мая 2018 года

Камчатка установила сроки и объемы на путину

На этот год Камчатскому краю рекомендуют освоить в общей сложности почти 295 тыс. тонн тихоокеанских лососей (по всем видам рыболовства). Организацию путины обсудила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов.

Согласно протоколу заседания, в регионе можно будет добыть 218,45 тыс. тонн горбуши, 30,94 тыс. тонн кеты, 39 тыс. тонн нерки, 5,76 тыс. тонн кижуча. Чавычи рекомендовано освоить лишь 527,3 тонны, симы - 5,1 тонны. Ввиду малых объемов этих рыб их используют только для организации любительского и спортивного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, путину в этом году вновь решено организовать по бассейновому принципу. Рыбопромысловые участки объединены в группы. При оформлении промбилетов пользователи вновь смогут сами решать, какие РПУ из входящих в группу задействовать, а также смогут определять объемы добычи на конкретные участки – в пределах объемов, установленных на группу.

В связи с депрессивным состоянием популяций решено запретить добычу чавычи и нерки в Авачинской губе, реках Авача и Паратунка для любительского, спортивного, промышленного и традиционного рыболовства. Также в режиме промышленного, прибрежного и традиционного рыболовства нельзя ловить чавычу в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, а также в реке Вывенка.

На восточном побережье путина откроется с 1 июня в Олюторском (за исключением Вывенки), Усть-Камчатском, Алеутском районе, а также в Кроноцком заливе (участки № 262 – 267) и впадающих в него реках. С 15 июня лов стартует в Карагинском районе, на реке Озерная (восточная), морских РПУ № 278, 279, Мильковском, Быстринском районах. На водных объектах Елизовского района, за отдельными исключениями, добывать лососей разрешается с 5 июля, в реке Вывенка Олюторского района – с 1 июля.

На западном побережье раньше всего путина должна стартовать в Тигильском районе – с 1 июня. Исключение сделано для рек Палана, Тигиль, Воямполка и их притоков – там добыча будет открыта с 20 июня. С 11 июля – в Пенжинском, Карагинском, Соболевском (кроме реки Воровская), Быстринском районах. На Воровской можно будет осваивать красную рыбу с 26 июля. С 21 июня откроется лов на реке Озерная (западная).

Эти сроки установлены для начала осуществления промышленного, прибрежного и традиционного рыболовства, а также спортивно-любительской рыбалки на морской акватории, в отношении тихоокеанских лососей и гольцов.

Рыболовы-любители смогут ловить лососей в озерах и реках (кроме Паратунки и Авачи) с 1 июня. В Паратунке и Аваче – с 5 июля.

На заседании распределили объемы добычи для промышленного, прибрежного рыболовства, а также для коренных малочисленных народов края.

Fishnews