22 мая 2018 года

Удивительные истории не спасли браконьеров от уголовного дела

В Астраханской области пограничники после преследования задержали лодку с двумя местными жителями и незаконно добытыми осетровыми и сазаном. Рассказы о случайно оказавшейся на борту рыбе на силовиков впечатления не произвели, мужчин отправили под арест.

Байду, оснащенную двумя двигателями мощностью по 225 л.с., пограничники обнаружили в районе Малобелинского канала в Володарском районе. Требования об остановке мужчины проигнорировали, пытаясь скрыться. После задержания правоохранители обнаружили в плавсредстве 55 рыб осетровых видов и четырех сазанов, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Предварительное ихтиологическое исследование показало, что вся рыба поймана запрещенными орудиями лова. Также в лодке находилась красноловная сеть.

Мужчины заявили, что к нахождению осетровых на борту они вовсе не причастны. По словам хозяина байды, 50-летнего астраханца, он вышел в море якобы для тест-драйва. По дороге домой винты двигателя намотали сети, в которых оказались уже «снулые» осетры, севрюги и килограммовая (!) стерлядь. Владелец лодки решил оставить рыбу себе, продать и купить лекарства родителям. Объяснить, каким образом из целой рыбы, попавшейся в браконьерские сети, в лодке оказались тушки без голов и хвостов, он не смог. Невнятным было объяснение мужчины и по поводу незаконного оборота осетровых.

Рассказ второго задержанного поразил пограничников изощренностью. Оказалось, что в раскатной части молодой человек две недели работал грузчиком на одной из рыбниц. Накануне узнал, что у него родился сын, и решил побыстрее добраться до ближайшего села, а потом и домой. И в три часа ночи вышел на берег тормозить проходящие лодки, одна из которых остановилась. А дальше была встреча с пограничниками, попытка уйти от преследования и задержание.

Володарский районный суд Астраханской области за неповиновение законным требованиям сотрудников погрануправления отправил мужчин под административный арест на 5 и 8 суток соответственно с отбыванием наказания в спецприемнике. Также за нарушение природоохранного законодательства, (использование мощных лодочных двигателей в запретных районах дельты Волги) владельцу байды назначен административный штраф. По факту незаконного оборота осетровых возбуждено уголовное дело.

Fishnews