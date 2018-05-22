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Вьетнам хочет увеличить рыбные поставки в Россию

Рыбопромышленники Вьетнама желают нарастить объемы экспорта на российский рынок. Россельхознадзор сейчас изучает результаты инспекции предприятий республики.

На Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) в Париже представители Россельхознадзора провели переговоры с коллегами из Вьетнама. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя ветеринарного ведомства Константин Савенков, вьетнамскую - замминистра сельского хозяйства и развития сельских территорий Ву Ван Там.

Он рассказал о желании экспортеров республики наращивать объемы поставок рыбопродукции в Россию, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Также Ву Ван Там напомнил, что на рассмотрении у российских коллег находятся материалы предварительного отчета по инспекции специалистами РФ вьетнамских предприятий, которая состоялась в декабре 2017 г.

Константин Савенков отметил, что сейчас ведется активная работа по анализу этих материалов. После их рассмотрения ведомство направит свою позицию в официальном письме.

Fishnews
НазадМетки: россельхознадзор
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