22 мая 2018 года

Украинских рыбаков призывают выступить за возвращение «Норда»

На Украине неизвестные через соцсети приглашают рыбаков Бердянска провести митинг за передачу сейнера «Норд» России, сообщают СМИ. Авторы обращения утверждают, что возвращение судна позволит украинцам возобновить промысел, прерванный из-за взаимных арестов плавсредств.

О подготовке митинга пишут украинские СМИ со ссылкой на «Фейсбук»-аккаунт депутата Верховной Рады Ирины Фриз. В подтверждение приводится скриншот сообщения с приглашением выйти 25 мая к зданию администрации Бердянска, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сразу должна заметить: освобождение «Норда» и его экипажа не приведет к возобновлению рыбной ловли в Азовском море, которое сейчас Кремль считает внутренним. Организация массовых акций за освобождение российского «Норда» вместо акций под российским посольством с требованием прекращения незаконных действий в акватории Азовского и Черного морей является проявлением коллаборационизма и предоставлением помощи иностранному государству, что подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», - цитируют СМИ комментарий Ирины Фриз.

Fishnews