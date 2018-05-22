22 мая 2018 года

Рыба сможет воспользоваться льготами ТОР «Южная»

Минвостокразвития предложило распространить на проекты в сфере рыболовства и рыбоводства возможность воспользоваться преференциями ТОР «Южная». Эта территория опережающего развития создана на Сахалине.

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовило поправки в постановление правительства о ТОСЭР «Южная», сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается включить в границы территории опережающего развития дополнительный земельный участок.

Кроме того, планируется дополнить список видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим предпринимательства на ТОР «Южная», - добавить пункт «Рыболовство и рыбоводство».

В пояснительной записке отмечено, что проект подготовлен в связи с заявкой потенциального резидента ООО «Невод» с инвестиционным проектом по строительству завода в рыбной отрасли и заявкой АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

ТОСЭР «Южная» создана постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 г.№ 201 на территориях Южно-Сахалинска, Анивского, Томаринского городских округов. Создание такой зоны связано с развитием производства продуктов питания в Сахалинской области.

Fishnews