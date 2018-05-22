22 мая 2018 года

Seafood Expo Russia посетит делегация из Перу

По итогам встречи в торгпредстве Перу руководство Expo Solutions Group достигло договоренности об участии делегации перуанских рыбопромышленных компаний в сентябрьской выставке в Санкт-Петербурге.

В рамках подготовки к Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в сентябре Санкт-Петербурге, представители отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group во главе с гендиректором компании Иваном Фетисовым посетили торговое представительство Перу в Москве.

На встрече Expo Solutions Group провела презентацию возможностей участия перуанских рыбопромышленных предприятий в Seafood Expo Russia. Представители бизнес-кругов Перу подтвердили готовность сформировать делегацию для посещения выставки и принять участие в деловой программе форума. Активное содействие в организации встречи и работе с экспортерами Перу оказал торговый советник Фернандо Альбареда.

Как сообщили Fishnews в ESG, по предварительным данным, в состав делегации войдут шесть крупнейших рыбодобывающих компаний Перу. Их основной целью является увеличение экспортных поставок рыбы и морепродуктов на новые рынки – как России, так и других стран, чему могут помочь деловые контакты во время Seafood Expo Russia.

Экспортеры из Перу также выразили намерение участвовать в выставке в 2019 г. в составе объединенного национального стенда.

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Fishnews