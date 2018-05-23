23 мая 2018 года

«Парную» для краба организовали браконьеры Приморья

В Хасанском районе Приморского края пограничники обнаружили очередной нелегальный цех по переработке краба. Производство разместилось в заброшенной общественной бане, о соблюдении каких-либо санитарных норм никто не беспокоился

В помещениях с осыпающейся со стен штукатуркой и грязным цементным полом организатор поставил котлы, разделочные столы, газовые баллоны и горелки. Мешки с крабом были сгружены на грязном полу. В одном из котлов членистоногих мыли, в другом – варили. Готовый продукт тут же фасовали в коробки.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, всего в нелегальном цехе нашли более 800 кг незаконно выловленного краба разных видов.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Fishnews