23 мая 2018 года

Рыбаки НАО получили лимиты семги и горбуши

В Ненецком автономном округе распределили объемы возможного вылова атлантического лосося и горбуши. Всего их можно будет освоить 16,4 и 12,2 тонны соответственно.

Лимиты и сроки добычи установила региональная Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Распределение объемов осуществлялось на основании поданных рыбаками заявок и рекомендаций научных организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО, трем сельскохозяйственным производственным кооперативам будет выделено в общей сложности 12 тонн семги и 5 тонн горбуши. Промышленный лов будет вестись на участках «Карпово», «Куриное горло», «Кореговка», «Верхний Глубокий Шар», «Красная Печора», «Угрависка» и «Лосинец».

Рыбаки-любители смогут выловить 4,2 тонны семги и 5 тонн горбуши на РПУ «Чайкино» и «Городской». Севрыбвод начнет выдавать путевки перед началом путины.

Еще 0,2 тонны семги и 0,1 тонны горбуши предусмотрено для добычи в научно-исследовательских и контрольных целях. 2,1 тонны горбуши оставлены в качестве резерва для дальнейшего распределения среди промышленников.

Добыча семги в границах НАО будет разрешена с 1 июля по 15 октября включительно, горбуши – с 20 июня по 15 октября включительно.

В этом году разрешенные объемы вылова семги для региона увеличены на 2,5% к лимитам 2017 г., горбуши – на 22%. Соответствующее решение принял ученый совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Fishnews