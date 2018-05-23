23 мая 2018 года

Сахалин и Курилы сориентировали по лососевой путине

В промысловых районах Сахалинской области в этом году можно будет освоить 68,54 тыс. тонн горбуши, 26 тыс. тонн кеты, 11,4 тыс. тонн нерки и 0,5 тыс. тонн кижуча. Объемы и сроки вылова установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов.

На юго-западном Сахалине (от мыса Крильон до мыса Погиби) вылов горбуши откроется 1 июня и завершится 15 июля.

В Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне в границах области лососей можно будет осваивать с 15 июня по 31 августа. Пользователям расположенных там рыбопромысловых участков выделили в общей сложности 3000 тонн горбуши, 1700 тонн кеты, 1400 тонн нерки, 400 тонн кижуча. Добыча чавычи в этих двух подзонах запрещена из-за депрессивного состояния популяции. Кроме того, для обеспечения миграции нерки в Охотское море нельзя будет ловить красную рыбу ставными сетями на РПУ возле острова Шумшу.

Согласно решению комиссии, на юго-западном Сахалине рыбаки смогут добыть 1970 тонн горбуши и 1620 тонн кеты. На северо-западном побережье острова к освоению разрешили 1010 тонн горбуши и 3020 тонн кеты. Объемы для восточного Сахалина – 38000 тонн горбуши, 8280 тонн кеты и 100 тонн кижуча, сообщает корреспондент Fishnews.

На Южных Курилах предлагается к добыче 24560 тонн горбуши, 11380 тонн кеты и 5 тонн нерки. Лимиты для Северных Курил – 3000 тонн горбуши, 1700 тонн кеты, 1400 тонн нерки и 400 тонн кижуча.

Также на заседании определили места постановки ставных сетей для добычи лососей, места для организации любительского и спортивного лова симы.

Fishnews