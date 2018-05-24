24 мая 2018 года

Наука собрала данные по корюшке Амура

Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО впервые почти за 20 лет провели экспедицию по исследованию запасов азиатской зубастой корюшки на Нижнем Амуре. Собранные данные помогут, в частности, обосновать прогноз допустимого изъятия.

В 2017 г. руководство ТИНРО-Центра приняло решение о разработке Комплексной программы многолетних исследований водных биоресурсов в бассейне Амура. Цели программы – оценка современного статуса экосистемы и тенденций ее изменений, а также организация устойчивого рыболовства.

Одним из первых шагов в реализации программы стала экспедиция в апреле – мае по оценке численности и изучению биологии одного из важных объектов промысла на Амуре – азиатской корюшки. Такие исследования специалисты Хабаровского филиала ТИНРО провели впервые за почти двадцатилетний период. В последние годы уловы этой рыбы составляют 2,5 – 3 тыс. тонн, причем интерес рыбаков к корюшке растет, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В ходе экспедиции обследовали участок Нижнего Амура длиной 950 км от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре. Ученые проводили массовое мечение производителей для оценки их численности, определения путей и скорости миграции, а также оценки распределения корюшки в бассейне реки. Также специалисты выявляли и картировали нерестилища, определяли плотность производителей в местах размножения. Еще одной задачей сотрудников института был отбор проб гонад половозрелых особей для определения методами гистологии периодичности размножения (числа нерестов на протяжении жизненного цикла).

Уже возвращено 120 меток из 1000, это позволит ученым сделать определенные выводы о биологии и экологии корюшки. Собраны обширные данные, результаты их анализа отразят в научных трудах и используют в материалах обоснования прогноза допустимого изъятия. Специалисты также рассчитывают, что комплекс выполненных работ позволит усовершенствовать методические подходы к прогнозированию численности азиатской корюшки Амура и тем самым обеспечить сохранение и рациональное использование ресурса.

Fishnews