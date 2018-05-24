24 мая 2018 года

Участки с арктическим омулем разыграют на торгах

На севере Красноярского края на конкурс выставили шесть участков в Карском море для прибрежного рыболовства. Эти РПУ предназначены для промысла «неодуемого» омуля.

Торги проводит администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района в Дудинке. Заявки принимаются до 25 июня, в этот же день будут вскрыты конверты. Рассмотрение предложений назначено на 5 июля.

Участки площадью от 144 до 568 га расположены у побережья полуострова Таймыр: два вблизи устья реки Убойная, три в бухте Западное Голомо и еще один в бухте Восточное Голомо. С победителями конкурса заключат договоры пользования на 10 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова и производства продукции за последние четыре года (при этом учитывается удаленность завода от места промысла); средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет; размер предложенной платы за предоставление участка.

Fishnews