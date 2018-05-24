24 мая 2018 года

Экс-главе Охотского теруправления дали девять лет

Магаданский горсуд огласил приговор бывшему руководителю Охотского теруправления Росрыболовства Руслану Пенькову. Он признан виновным во взяточничестве.

Экс-глава Охотского теруправления обвинялся в двух преступлениях, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (вымогательство и получение должностным лицом взятки в особо крупном размере через посредника).

Как установило предварительное и судебное следствие, во время путины 2016 г. врио руководителя теруправления Руслан Пеньков потребовал от предпринимателя, помогающего родовым общинам КМНС добывать лососевых, взятку за общее покровительство и попустительство по службе. За вознаграждение чиновник обещал не давать указания подчиненным инспекторам о проведении дополнительных и регулярных проверок деятельности общин и предпринимателя на предмет соблюдения правил рыболовства. В июне-сентябре 2016 г. глава теруправления получил от бизнесмена через посредника 2,8 млн рублей по частям, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Магаданской области.

Установлено также, что во время лососевой путины-2017 уже в должности руководителя Охотского ТУ Руслан Пеньков намеренно создал условия, парализующие промысловую деятельность двух родовых общин. Затем он вновь потребовал взятку - 4 млн рублей - у того же предпринимателя за ослабление режима проверок. 23 июля прошлого года главу теруправления задержали с поличным при получении части запрошенной суммы.

Во время следствия для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа был наложен арест на имущество Руслана Пенькова: деньги в сумме 300 тыс. рублей, автомобиль, земельный участок в Краснодарском крае.

Наказанием экс-главе теруправления стали 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в 15 млн рублей, запрет на 15 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews