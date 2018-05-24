24 мая 2018 года

ВАРПЭ помогла отразить позицию рыбаков по таможенному вопросу

В проект решения ЕЭК о тароупаковке, используемой на промысловых судах, внесены предложения Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Проект решения Евразийской экономической комиссии «Об определении критериев отнесения тароупаковочных материалов, используемых на судах рыбопромыслового флота при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, к товарам, используемым в качестве припасов» разработала Федеральная таможенная служба.

Эксперты ВАРПЭ, в частности, предложили исключить из пункта 4 документа слова «необходимая потребность использования таких товаров для отработки продукции с учетом длительности рейса соответствует количеству потребляемых товаров с учетом количества перерабатываемой продукции рыболовного промысла в сутки», сообщили Fishnews в ассоциации.

Требование по определению четкой количественной потребности в тароупаковочных материалах трудновыполнимо на практике, отметили в ВАРПЭ. По ее мнению, это требование приведет к тому, что судебные споры между таможенными органами и рыбодобывающими предприятиями из плоскости признания тароупаковки судовыми припасами перейдут в плоскость доказывания необходимости определенного количества тары и упаковки.

Для того чтобы соблюсти требования техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», производимая в море пищевая продукция из водных биоресурсов упаковывается на борту судна. Принятая на борт тара и упаковка применяется строго по целевому назначению, а ее остатки используются этим же судном в следующем рейсе, обратили внимание в отраслевом объединении.

По мнению ВАРПЭ, проект решения не определяет то, каким образом будет осуществляться декларирование тароупаковочного материала в качестве припаса. Поэтому предложено изложить пункт 5 в следующей редакции: «Документы, подтверждающие соблюдение указанных критериев, предоставляются таможенному органу при таможенном декларировании таких товаров. Таможенное декларирование тароупаковочных материалов осуществляется посредством предоставления таможенному органу документов, предусмотренных статьей 282, подпунктом 2 пункта 1 статьи 89 Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза».

Предложения экспертов ассоциации, внесенные в проект решения ЕЭК, учитывают позицию предприятий рыбохозяйственного комплекса по вопросу тароупаковки, подчеркнули в ВАРПЭ.

Fishnews