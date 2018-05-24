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Спуск подводного исследовательского аппарата в Арктике

Для изучения Арктики стирают границы

Вступило в силу Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США обязались всячески содействовать друг другу в исследованиях на северных территориях.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение направлено на «укрепление сотрудничества в области научной деятельности для повышения результативности и эффективности развития научных знаний об Арктике».

Стороны договорились максимально быстро и беспрепятственно предоставлять друг другу все необходимое для исследования Арктики: доступ к национальной исследовательской инфраструктуре и на объекты, к логистическим услугам, к научным данным, традиционным и местным знаниям.

Также страны-участницы соглашения обязались, если это требуется для реализации договора, прилагать максимальные усилия для содействия въезду на свои территории физических лиц, ввоза исследовательских платформ, материала, образцов и оборудования, помогать доступу ученых в наземные, прибрежные, атмосферные и морские пространства. Кроме того, восемь государств будут содействовать рассмотрению заявок на проведение морских научных исследований.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для целей соглашения определены арктические территории стран-участниц. В России это Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий округа, Воркута, отдельные районы Республики Саха (Якутии), Красноярского края, Архангельской области, земли и острова в Северном Ледовитом океане, а также прилегающие морские районы.

Стороны проведут встречу не позднее чем через год после вступления документа в силу, дальнейшие заседания будут назначаться по решению участников. Соглашение заключено на 5 лет и будет автоматически продлеваться на такой же срок. Любая из сторон может когда угодно выйти из соглашения (уведомив об этом не менее чем за 6 месяцев по дипломатическим каналам).

Fishnews
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