Новости
Вопросы законодательного регулирования в сфере охраны Онежского и Ладожского озер обсудили на круглом столе в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Правительству напоминают о проблемах Онежского и Ладожского озер

Меры по сохранению Ладожского и Онежского озер могут отразиться в специальном приоритетном проекте. Рассмотреть возможность его разработки рекомендовали правительству участники круглого стола в Совете Федерации.

Вопросы законодательного регулирования в сфере охраны Онежского и Ладожского озер обсуждались на круглом столе, который провел сенатор Игорь Зубарев.

Для сохранения этих уникальных водных объектов нужен системный подход, отметили участники встречи. Меры государственной защиты предлагается проработать в рамках отдельного приоритетного проекта, сообщили в пресс-службе СФ.

В поисках механизма

Напомним, что в 2016 г. Законодательное собрание Карелии внесло в Госдуму проект федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер. Документ разрабатывался в рамках специальной трехсторонней группы (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия). Однако первое чтение в Госдуме России он не прошел. Решено было искать другие пути по защите уникальных озер, рассказал Игорь Зубарев в интервью Fishnews. Был выбран вариант подготовки приоритетного проекта.

«Прописываются цели и задачи, ожидаемые результаты, в проект включаются мероприятия, определяется их исполнитель, а также, что очень важно, необходимые для достижения цели финансы. Проект должен курироваться федеральным органом исполнительной власти, так как его реализация затрагивает несколько регионов. Сейчас разработкой паспорта проекта занимается наше карельское правительство, потом подключатся и федеральные органы», – рассказал сенатор Fishnews.

Что предложили участники встречи

По итогам круглого стола его участники рекомендовали Правительству РФ рассмотреть возможность разработки и утверждения приоритетного проекта, направленного на сохранение и предотвращение загрязнения Онежского и Ладожского озер. При этом предлагается включить в паспорт приоритетного проекта вопрос о подготовке законопроекта «Об охране Ладожского и Онежского озер» в качестве самостоятельного мероприятия.

В круглом столе участвовали сенаторы, представители Заксобрания Карелии, федеральных и региональных властей (Карелии, Ленинградской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга), научно-исследовательских учреждений и общественных организаций, экспертного сообщества.

Fishnews

  • Вопросы законодательного регулирования в сфере охраны Онежского и Ладожского озер обсудили на круглом столе в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ. Фото пресс-службы СФ
  • Вопросы законодательного регулирования в сфере охраны Онежского и Ладожского озер обсудили на круглом столе в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
    •
    НазадМетки: правительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Член Совета Федерации от Республики Карелия

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Уникальным озерам нужна защита

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Время принимать антикризисные меры на Амуре

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель ООО «УК НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Что ждать?

    Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

    Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

    Александр ХРИСТЕНКО

    Как повысить эффективность рыбоохраны

    Все материалы

    Крупным планом

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Все материалы

    События

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.