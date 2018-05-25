25 мая 2018 года

Правительству напоминают о проблемах Онежского и Ладожского озер

Меры по сохранению Ладожского и Онежского озер могут отразиться в специальном приоритетном проекте. Рассмотреть возможность его разработки рекомендовали правительству участники круглого стола в Совете Федерации.

Вопросы законодательного регулирования в сфере охраны Онежского и Ладожского озер обсуждались на круглом столе, который провел сенатор Игорь Зубарев.

Для сохранения этих уникальных водных объектов нужен системный подход, отметили участники встречи. Меры государственной защиты предлагается проработать в рамках отдельного приоритетного проекта, сообщили в пресс-службе СФ.

В поисках механизма

Напомним, что в 2016 г. Законодательное собрание Карелии внесло в Госдуму проект федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер. Документ разрабатывался в рамках специальной трехсторонней группы (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия). Однако первое чтение в Госдуме России он не прошел. Решено было искать другие пути по защите уникальных озер, рассказал Игорь Зубарев в интервью Fishnews. Был выбран вариант подготовки приоритетного проекта.

«Прописываются цели и задачи, ожидаемые результаты, в проект включаются мероприятия, определяется их исполнитель, а также, что очень важно, необходимые для достижения цели финансы. Проект должен курироваться федеральным органом исполнительной власти, так как его реализация затрагивает несколько регионов. Сейчас разработкой паспорта проекта занимается наше карельское правительство, потом подключатся и федеральные органы», – рассказал сенатор Fishnews.

Что предложили участники встречи

По итогам круглого стола его участники рекомендовали Правительству РФ рассмотреть возможность разработки и утверждения приоритетного проекта, направленного на сохранение и предотвращение загрязнения Онежского и Ладожского озер. При этом предлагается включить в паспорт приоритетного проекта вопрос о подготовке законопроекта «Об охране Ладожского и Онежского озер» в качестве самостоятельного мероприятия.

В круглом столе участвовали сенаторы, представители Заксобрания Карелии, федеральных и региональных властей (Карелии, Ленинградской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга), научно-исследовательских учреждений и общественных организаций, экспертного сообщества.

Fishnews