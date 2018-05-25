25 мая 2018 года

Чукотка разыграет РПУ

В Чукотском автономном округе на торги выставили участки для добычи анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Один конкурс - по 16 морским РПУ под прибрежное рыболовство, другой – по 12 пресноводным РПУ под промышленное.

Оба конкурса проводит Северо-Восточное теруправление Росрыболовства в Анадыре. С победителями заключат договоры пользования на 20 лет. Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова и производства продукции за последние четыре года (при этом учитывается удаленность завода от места промысла); средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет; размер предложенной платы за предоставление участка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для прибрежного рыболовства предлагаются 14 участков в Анадырском районе (два в бухте Угольной, два в Беринговом море, один в бухте Ушакова, девять в Анадырском лимане), один в городском округе Эгвекинот (в бухте Этелькуйым) и один в Чукотском районе (в бухте Безымянная). Начальная цена варьируется от 300 рублей до 1,6 млн рублей. Заявки принимаются до 25 июля, в этот же день будут вскрыты конверты. Процедура оценки и сопоставления предложений состоится 6 июля.

На другой конкурс выставили участки для промышленного рыболовства во внутренних неморских водах. Все 12 РПУ расположены в Анадырском районе: по одному – на реках Хатырка и Гырмэкууль, протоке Рыбачьей, лагуне Ориадна, восемь - на реке Анадырь. Начальные цены этих РПУ – от 2,5 тыс. до 41,7 тыс. рублей. Заявки можно подавать до 4 июля – дня вскрытия конвертов. Оценку и сопоставление допущенных заявок проведут 16 июля.

Fishnews