25 мая 2018 года

Рыболовов Донского края берегут от нарушений

Памятку для рыбаков-любителей Ростовской области выпустил Азовский НИИ рыбного хозяйства. Эти краткие сведения – где, как и кого нельзя ловить – помогают местным жителям соблюдать правила и невольно не попасть в нарушители закона

В памятке указаны сроки и места лова разных видов рыб, перечислены запрещенные орудия добычи и суточная норма вылова. Сейчас, в период нереста, эта информация особенно важна для рыболовов, чтобы строго соблюдать правила, обратили внимание в АзНИИРХ.

Кроме того, приведена таблица с промысловыми размерами для каждого вида. Если пойманные рыбы и раки длиной меньше, чем прописано в памятке, их нужно немедленно выпускать.

В буклете указан номер горячей линии службы мониторинга по вопросам любительского и спортивного рыболовства: 8 (918) 519-03-92. По этому телефону сотрудники института подробно разъясняют правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Также рыбаки могут воспользоваться QR-кодом, ведущим на раздел «Правила рыболовства» сайта azniirkh.ru.

Сотрудники НИИ раздают памятки на встречах с рыболовами Ростовской области. Эти материалы пользуются большим спросом у рыбаков-любителей, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Ознакомиться с памяткой и скачать ее можно по ссылке. В планах АзНИИРХ - издание памяток для других регионов Азово-Черноморского бассейна.

Fishnews