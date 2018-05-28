28 мая 2018 года

Смоленским рыбоводам приготовили пруды

В Смоленской области на аукцион выставили 10 участков для пастбищной аквакультуры. С победителями заключат договоры пользования на срок 25 лет.

Торги проведет Московско-Окское теруправление Росрыболовства 5 июля в Москве, заявки принимаются до 25 июня.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на аукцион выставлены по два пруда в Духовщинском, Шумячском, Рославльском районах, один – в Смоленском и один участок на Десногорском водохранилище в Рославльском районе. Площадь этих РВУ – от 1 до 125 га, начальная цена составляет от 320 рублей до 40 тыс. рублей.

Fishnews