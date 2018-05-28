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Участок для лова лососевых в Магаданской области. Фото пресс-службы Охотского теруправление Росрыболовства

Колыма ожидает богатой путины

Наука рекомендует освоить в Магаданской области почти 9,4 тыс. тонн лососевых видов рыб. В четном 2016 г. этот объем изначально составлял 3 тыс. тонн и к концу путины был увеличен до 4,4 тыс. тонн.

В «красную» путину-2018 в регионе можно будет добыть 6,6 тыс. тонн горбуши, более 2 тыс. тонн кеты, 300 тонн кижуча и около 430 тонн гольцов. Представители коренных народов смогут начать лов 21 июня, рыболовы-любители - 29 июня, рассказала врио руководителя Охотского теруправления Росрыболовства Снежана Котюх.

В промысле будут задействованы предприятия, ведущие добычу лососей на рыбопромысловых участках от реки Авекова на севере области до залива Мотыклейский.

Для коренных народов региона выделено 600 тонн - примерено по 100 кг на человека.Особенностью нынешней путины станет новая норма: лов можно будет вести только на определенных РПУ. Так как в Магаданской области таких участков не сформировано, 15-ти общинам откажут в предоставлении объемов добычи, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. По словам главы региона Владимира Печеного, те члены общин, которые не смогут ловить лосось сами, получат красную рыбу по социальной программе.

В целом в регионе наблюдается увлечение подходов лососевых рыб в четные годы. По мнению специалистов Магаданского НИИ рыбного хозяйства, все виды дальневосточных лососей региона находятся на подъеме своей численности. Сейчас наблюдается рост запасов горбуши четного ряда поколений (ранее ряд четных лет был малоурожайным по подходам этой рыбы). На высоком уровне численности находятся запасы кеты и кижуча.

Fishnews
НазадМетки: кижучлососьмагаданская областьросрыболовство
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