28 мая 2018 года

В Тамбовской и Тверской областях расскажут о правилах рыболовства

Соглашения о взаимодействии в охране водных биоресурсов заключило Росрыболовство с властями Тамбовской и Тверской областей. Кроме сотрудничества в борьбе с браконьерством, предусмотрены и просветительские мероприятия для населения.

Оба документа были подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума-2018. Соглашение Росрыболовства и Тамбовской области о взаимодействии и сотрудничестве в области охраны водных биоресурсов и среды их обитания скрепили руководитель федерального агентства Илья Шестаков и глава администрации региона Александр Никитин. Цель документа – осуществление согласованных действий и координации усилий в борьбе с браконьерством и другими нарушениями законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Стороны планируют обмениваться информацией и опытом работы в сфере рыбоохраны, рассказывать о законодательных нормах региональным органам исполнительной власти и местного самоуправления, и населения. Для этого предполагается организовывать регулярные рабочие встречи, тематические семинары и другие виды мероприятия. Соглашение заключено на 5 лет, оно вступило в силу со дня его подписания.

«Сегодня, в условиях нехватки штатных госинспекторов помощь региона в охране водоемов будет ощутима. Только совместными усилиями мы сможем искоренить браконьерство и предотвратить нанесение ущерба окружающей среде. С учетом масштаба водного фонда нашей страны, правила рыболовства - очень объемный документ, и конечно, нуждается в адаптированной трактовке для граждан. Важную роль играет информационно-просветительская работа с населением, наглядная агитация, социальные субботники, внеклассные уроки – именно в этой поддержке мы остро нуждаемся на местах», – подчеркнул Илья Шестаков.

В рамках соглашения предусмотрено создание системы просвещения, образования и воспитания в области охраны ВБР и среды их обитания.

Соглашение о сотрудничестве по восстановлению запасов и охране водных биоресурсов Тверской области глава Росрыболовства подписал с губернатором Игорем Руденей. Стороны обязуются расширить сотрудничество как в сфере обмена опытом и информацией, так в практической плоскости для предупреждения и пресечения браконьерства в регионе.

В рамках этого соглашения также предусмотрены образовательно-просветительские мероприятия для граждан. Договоренности касаются также совместной организации деятельности по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Кроме того, правительство Тверской области рассмотрит возможность оказания материально-технической помощи рыбоохране.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключено на неопределенный срок.

В России в настоящее время дополнительная потребность в инспекторах оценивается в 2 тыс. человек, подчеркнули в пресс-службе Росрыболовства. До 2004 г. в органах рыбоохраны России насчитывалось 6497 госинспекторов, зона ответственности одного сотрудника в среднем составляла около 440 км протяженности речной сети и 6 тыс. га озер и водохранилищ. Сейчас в 18 теруправлениях работает 2540 инспекторов. При этом площадь водных объектов, контролируемых одним инспектором, увеличились практически в три раза - до 1,4 тыс. км протяженности речной сети и 19 тыс. га озер и водохранилищ. Во внутренних водоемах организовано более 20 тыс. рыбопромысловых участков, по экспертным оценкам, более 20 млн граждан занимаются любительским и спортивным рыболовством.

Fishnews