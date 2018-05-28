28 мая 2018 года

Камчатскому лососю определили проходные дни

В Камчатском крае комиссия по регулированию добычи анадромных видов установила режим проходных дней на предстоящую «красную» путину. Промысел в эти дни будет запрещен.

Промышленный, прибрежный и традиционный лов

Для промышленного, прибрежного и традиционного рыболовства на морских акваториях проходные дни установлены еженедельно в понедельник, вторник и среду – для Авачинской губы и РПУ № 217; еженедельно в понедельник и вторник со 2 по 26 июня (включительно) – на акватории Олюторского залива; еженедельно в понедельник и вторник со 18 июня (включительно) – в Камчатском заливе. На морских РПУ в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, за исключением акватории от РПУ № 189 (включительно) на юг до РПУ № 209 (включительно) с начала промысла по 25 июля, а также в период с 3 сентября проходными днями станут каждые понедельник и вторник.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для тех же видов рыболовства на реках и озерах Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон (кроме рек Большая, Озерная (западная), Воровская) с начала промысла по 25 июля и с 3 сентября проходными днями станут каждые понедельник, вторник и среда. В период с 26 июля по 3 сентября – понедельник и вторник.

На реке Озерной (западной) проходные дни установлены 23, 24, 27, 28 июня; 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 июля; 2, 3, 6, 7, 19, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 августа; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24 сентября. На реке Воровской – 28, 29 июля; 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа; 2, 3 сентября. На акватории реки Большой от устья до РПУ № 721 (включительно) нельзя будет ловить по понедельникам, вторникам и средам. На акватории реки Большой от РПУ № 723 (включительно) и выше по течению реки, включая ее притоки – по вторникам, средам и четвергам. На реках и озерах Карагинской и Петропавловско-Командорской подзон проходными днями станут понедельник, вторник и среда.

Любительский и спортивный лов

Для любительского и спортивного лова проходные дни не установлены на тех РПУ, где лов может вестись только удебными орудиями (удочками, спиннингами). Также проходные дни не устанавливаются при условии оформления разрешений на лов исключительно удебными орудиями на тех РПУ, где могут быть использованы другие орудия.

Проходные дни для любительского и спортивного лова сетными орудиями установлены еженедельно в понедельник и вторник. Исключение -рыбопромысловые участки в Авачинской губе, а также РПУ № 218 и 219, для которых проходные дни установленына каждые понедельник, вторник и среду.

Лиман рек Хайрюзова и Белоголовая

В лимане рек Хайрюзова и Белоголовая проходные дни не устанавливаются.

С информацией об РПУ Камчатского края можно ознакомиться на сайте регионального минрыбхоза.

Fishnews