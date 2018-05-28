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Сиэтл. Фото из «Википедии»

Мидии США не прошли «наркотический» тест

Ученые обнаружили следы опиоидов в мидиях вблизи Сиэтла. Для моллюсков и человека такие концентрации неопасны, но в зоне риска - рыбы, в частности, лосось.

Специалисты Департамента рыбы и дикой природы штата Вашингтон решили проверить, как употребление опиоидов людьми сказывается на морских обитателях. Мидий для теста выбрали неслучайно: эти моллюски питаются, пропуская через себя воду, и собирают загрязняющие ее вещества, сообщает корреспондент Fishnews.

Ракушек в специальных клетках распределили по 18 точкам в системе заливов Пьюджет вблизи Сиэтла. Через несколько месяцев ученые обследовали мидий и обнаружили в них следы опиоидов, пишет американский портал CBS News. Эти вещества попали в Пьюджет вместе с продуктами жизнедеятельности людей, проживающих в мегаполисе.

Информагентство отмечает, что речь не идет об эпидемии наркомании в США: большинство опиоидов оказалось в воде в результате употребления горожанами обезболивающих средств и антидепрессантов. При этом содержание опиоидов в мидиях в тысячи раз меньше дозы, способной повлиять на состояние человека.

Хотя опиоиды никак не влияют на жизнедеятельность мидий, рыбам в этом смысле повезло меньше. Специалисты Университета Юты недавно обнаружили, что рыбка данио с удовольствием употребляет опиоиды. Американские ученые предполагают, что лосось может реагировать на эти вещества схожим образом.

Fishnews
НазадМетки: лососьсша
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