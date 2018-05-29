29 мая 2018 года

Электроудочники получили реальные сроки

Кумылженский райсуд Волгоградской области вынес приговор в отношении двух браконьеров, «рыбачивших» электроудочкой. Наказанием каждому стали два года лишения свободы в колонии строгого режима.

Инспекторы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства застигли злоумышленников утром 8 сентября 2017 г. на левом берегу реки Хопёр юго-западнее хутора Ключи. Браконьеры вели лов с помощью надувной лодки и электроудочки, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

У задержанных обнаружили пораженную током рыбу: 125 особей общим весом 61,5 кг, в том числе 13 экземпляров «краснокнижной» стерляди. Водным биоресурсам причинен большой ущерб, который будет восполняться природой не один год, подчеркнули в пресс-службе.

Fishnews