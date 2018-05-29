29 мая 2018 года

На защиту Байкала направят субсидии

Правительство распорядилось выделить более 257 млн рублей на проект по охране Байкала и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.

Из резервного фонда правительства решено выделить 257,03 млн рублей на предоставление Республике Бурятия субсидии, которая обеспечит дополнительное финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.

«Реконструкция будет проведена в рамках программы, направленной на ликвидацию загрязненных стоков в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал. Принятое решение позволит также улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Работы по реконструкции предусматривает федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.».

Fishnews