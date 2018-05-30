30 мая 2018 года

Корейские технологии помогут Западной Африке ловить браконьеров

Одна из крупнейших телефонных компаний Южной Кореи создаст для Сьерра-Леоне и Либерии систему для мониторинга и контроля ННН-промысла. Планируется, что местоположение флота будет отслеживаться, а информация о подозрительных судах – передаваться властям.

Проект запустила KT Corporation (ранее она называлась Korea Telecom). Как сообщает корреспондент Fishnews, это крупнейший провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг в Южной Корее. Поддержку в создании системы мониторинга оказывает Министерство морских дел и рыболовства республики.

По информации портала Business Korea, стоимость проекта оценивается в 2,5 млн долларов. Это первый экспорт корейских технологий в области контроля над океаническим рыболовством. Компания надеется, что он станет первым шагом к осуществлению других международных проектов.

Планируется, что система будет отслеживать положение судов и оповещать власти о возможном обнаружении браконьерской деятельности. Потом компания надеется создать систему по немедленному обнаружению и оповещению о таких инцидентах, как похищение судна или посадка на мель.

Fishnews