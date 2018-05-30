30 мая 2018 года

Кому предлагают «уплыть» из Красной книги

Проект приказа о новом списке «краснокнижных» животных предусматривает изменения по многим видам рыб, а также некоторым ракообразным и морским млекопитающим.

Проект приказа Минприроды до 5 июня проходит процедуру общественного обсуждения. Он предусматривает исключение из списка «краснокнижных» 26 видов моллюсков. Внести в Красную книгу предлагается пять моллюсков, в том числе съедобную устрицу (кроме черноморской популяции).

В кандидаты на исключение попали также крабоид Дерюгина и японский краб. Вместо них, согласно проекту, в список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных внесут кавказского пресноводного краба и дальневосточного краба-хелице.

Исключить из списка «краснокнижных» планируется украинскую миногу (кроме популяций рек Черноморского побережья Краснодарского края).

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируются обширные изменения по рыбам. Из осетрообразных предлагается добавить в список стерлядь популяции Ангары и аборигенную популяцию балтийского осетра.

По лососеобразным кандидаты на исключение - арктический голец популяций Забайкалья (кроме обитающих в озерах Фролиха, Большое и Малое Леприндо, Леприндокан, Даватчан, Ирбо, Токко, Усу, Камканда, Огиендо). Также предложено исключить из Красной книги европейского хариуса в бассейне верхней Волги, беломорско-балтийский подвид кумжи в бассейне Балтийского моря (кроме бассейна Ладожского и Онежского озер). Внести в природоохранный документ намереваются арктического гольца популяций озера Большое Щучье на Полярном Урале, сахалинского тайменя популяций Приморья, муксуна популяций Ямала. Вместо ленка могут внести в Красную книгу два его подвида: тупорылого ленка, Brachymystax tumensis (популяции бассейна Оби) и острорылого ленка, Brachymystax lenok (популяции русла Ангары и бассейна Байкала).

Из Красной книги предлагается исключить шесть представителей отряда карпообразных: русскую быстрянку, желтощека, черного амурского леща, черного амура, мелкочешуйного желтопера, предкавказскую щитовку. Включить – обыкновенного усача популяций рек бассейна Балтийского моря, усача булат-маи, крымского короткоусого пескаря, колхидского горчака, крымскую щиповку, рыбца популяций бассейна Кубани и рек черноморского побережья Краснодарского края.

Также из Красной книги преполагается убрать единственного представителя отряда сомообразных в этом документе – сома Солдатова – и единственного представителя там скорпенообразных – обыкновенного подкаменщика. Кроме того, поправки предусматривают исключение рыб отряда окунеобразных - берша и аухи (китайского окуня).

Зато Красную книгу предлагают пополнить речным угрем (бассейнов Баренцева, Белого, Черного и Азовского морей) и морским коньком.

Из морских млекопитающих в списке на исключение - атлантический подвид серого тюленя и северо-тихоокеанский подвид морской свиньи.

Fishnews