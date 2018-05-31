31 мая 2018 года

Отечественный вылов почти сравнялся с уровнем 2017 года

На 30 мая российские суда освоили 2 млн 5,32 тыс. тонн водных биоресурсов. Отставание от результата на отчетную дату прошлого года – 0,1% или 2,44 тыс. тонн.

В Дальневосточном бассейне вылов составил 1 млн 347,22 тыс. тонн, это на 19,9 тыс. тонн ниже уровня 2017 г. Минтая поймано 1 млн 14,7 тыс. тонн – на 13,3 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна освоили почти 303 тыс. тонн, превысив показатель за аналогичный период 2017 г. на 60 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески добыто 173 тыс. тонн (-1,12 тыс. тонн), пикши – 38,9 тыс. тонн (-10,2 тыс. тонн).

В Западном бассейне отечественные суда наловили 49,3 тыс. тонн ВБР, что на 4,7 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Шпрота освоено 30,5 тыс. тонн, результат на отчетную дату прошлого года превышен на 2,9 тыс. тонн. Уловы балтийской сельди составили 14,6 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 34,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов - на 8,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Хамсы освоено 21,7 тыс. тонн - на 5,8 тыс. тонн меньше, чем год назад. Вылов тюльки составил 2,7 тыс. тонн (-1,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки взяли 22,2 тыс. тонн, это на 5,1 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г. Кильки поймано 0,47 тыс. тонн (-0,16 тыс. тонн).

Промысел в зонах иностранных государств принес России 195,6 тыс. тонн - на 5,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 г. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана улов российские пользователи освоили 46,1 тыс. тонн (-37,6 тыс. тонн).

Fishnews