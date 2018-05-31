31 мая 2018 года

Малый запас – уважительная причина недобора квоты

Верховный суд России поставил точку в споре: рыболовецкую компанию хотели лишить квоты снетка в Чудско-Псковском озере из-за недостаточного освоения. Чрезвычайно низкий уровень запаса признали не зависящей от организации причиной недолова, в расторжении договора было отказано.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сторонами в арбитражном процессе выступили Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и ЗАО «Ветвенник» (Псковская область). В 2008 г. за компанией закрепили долю квоты на добычу снетка в Чудском, Теплом и Псковском озерах сроком на 10 лет.

В 2017 г. теруправление обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием расторгнуть договор в связи с неполным (ниже 50%) освоением квоты в 2015-2016 гг. В свою очередь компания представила в суд документы (протоколы межправительственной комиссии по рыболовству, информацию от регионального отделения ГосНИОРХ) о том, что запасы снетка в озерах находились на крайне низком уровне из-за высокого пресса хищных рыб и неблагоприятных условий окружающей среды.

Суд согласился, что неполное освоение квоты было вызвано не зависящей от компании причиной – низким состоянием запаса. На этом основании теруправлению было отказано в расторжении договора.

Дело прошло апелляционную инстанцию, которая оставила решение Арбитражного суда Псковской области в силе. Кассационная жалоба была направлена в Верховный суд, который 25 мая 2018 г. поставил в этом деле точку, отказав Северо-Западному теруправлению в передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Fishnews