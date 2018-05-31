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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Дальнему Востоку нужны рыбаки

Профессии судомеханика и рыбака оказались одними из самых востребованных в Дальневосточном федеральном округе. Ожидается, что к 2021 г. занятость в рыболовстве региона увеличится на 15%.

Аналитический центр Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке изучил спрос на специалистов разных профессий в регионе.

«Почти все работодатели отмечают, что нуждаются в кадрах со средним специальным образованием: на них рассчитаны около 65% текущих и будущих вакансий, а это свыше 50 тыс. новых рабочих мест. Многие готовы рассматривать недавних выпускников, хотя в большинстве случаев предпочтение все же отдается людям с опытом. Особенно эта тенденция видна, когда дело доходит до найма людей с высшим образованием. Из 20 тыс. вакансий в трех случаях из четырех необходимо наличие опыта», - рассказали в пресс-службе агентства.

В числе самых востребованных специалистов оказались судомеханики и рыбаки. Есть спрос и на довольно редкие профессии, например, на ихтиологов-рыбоводов.

По прогнозам АРЧК ДВ, к 2021 г. занятость в судостроении увеличится на 45%. Рыболовство и пищевая промышленность продемонстрируют меньшую динамику – всего 15%. «Однако здесь традиционно работает максимальное количество людей, поэтому в абсолютных цифрах приток новых специалистов в этих отраслях будет не меньше, а возможно и больше, чем в других», - подчеркнули в агентстве.

«Разумеется, хочется решать проблемы местными кадрами, но в любом случае замещение из других регионов будет иметь место», - прокомментировал Fishnews ситуацию с «рыбными» профессиями заместитель генерального директора АРЧК ДВ Роман Дяблов.

Он обратил внимание, что сейчас плотно сотрудничает с Дальрыбвтузом по подготовке работников «Русская рыбопромышленная компания». «Без целевого обучения, без профориентации нам никуда не деться, это удел времени. И очень отрадно, что многие работодатели сейчас вовлекаются в систему и начинают готовить кадры здесь», - отметил представитель агентства.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоксудостроение
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