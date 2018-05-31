31 мая 2018 года

В Амуре поймали гигантскую калугу

Китайский рыбак выловил в реке Амур самку калуги весом 514 кг, длиной 3,59 м. Ее возраст, по оценкам специалистов, составляет около 100 лет. Ценную рыбу планируют использовать для искусственного воспроизводства.

Калуга была поймана в уезде Фуюань (провинция Хэйлунцзян) недалеко от Хабаровска. Посмотреть на гигантскую рыбу собрались тысячи местных жителей, сообщает китайский телеканал CGTN. Эту особь приобрело региональное бюро водных биоресурсов, самку поместили в бассейн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, калуга относится к видам на грани исчезновения, она занесена в Красную книгу России и международную Красную Книгу. Добыча калуги в российских водах запрещена с 1958 г., в китайских - лицензируется государством. Популяция этого вида продолжает сокращаться из-за загрязнения Амура, легального промысла в КНР, а также браконьерства по обе стороны границы.

Fishnews