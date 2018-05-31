31 мая 2018 года

В Карелии за парты сядут будущие аквафермеры

На базе Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия) открылась группа по обучению профессии «рыбовод-фермер». Заявки на таких специалистов подают региональные предприятия.

Численность группы – 15 человек, обучение бесплатное. О своем желании получить новую профессию с гарантией дальнейшего трудоустройства заявили жители Лахденпохского, Калевальского, Кондопожского, Кемского, Сегежского, Питкярантского районов, города Петрозаводска.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, первые две недели обучения пройдут в Петрозаводске. На теоретическом курсе будущие аквафермеры познакомятся с основами ихтиологии, гидробиологии, садкового рыбоводства, технологией выращивания рыбы. Затем учащиеся отправятся для прохождения практики на предприятия.

Проезд к месту учебы и обратно, а также стоимость проживания на время обучения компенсируют органы региональной службы занятости населения.

Востребованность специалистов в области рыбоводства обусловлена благоприятными возможностями для развития этого направления в Карелии, отмечают в управлении труда и занятости республики. В 2017 г. хозяйства региона вырастили 24,8 тыс. тонн разновозрастной рыбы, в том числе 18 тыс. тонн товарной, и 29,5 тонн мидий.

Fishnews