31 мая 2018 года

В Новой Зеландии подняли проблему неэффективной рыбопереработки

Новозеландские журналисты выяснили, что только в 2012 г. добывающие суда страны выбросили за борт более 2,5 тыс. тонн годного мяса южной путассу. Причина – неправильное обезглавливание тушек при переработке.

В прессу попал отчет Министерства добывающей промышленности Новой Зеландии о работе 13 траулеров, ведущих промысел южной путассу и приносящих стране около 26 млн долларов ежегодно.

Выяснилось, что около 3 тыс. тонн рыбы оказались неучтены из-за ненадлежащим образом проведенного обезглавливания. По действующим в стране нормам, голова, попадающая в отходы, должна отсекаться сразу за грудным плавником.

Однако инспекции, которые министерство провело в 2012 г, показали, что во многих случаях голова отрезалась вместе со значительным количеством мяса. Предполагается, что таким образом было выброшено и не учтено 2678 тонн рыбы – почти 10% от объема, доставленного на берег.

СМИ обращают внимание, что в отчете проанализирована только проблема обезглавливания, а в целом во время переработки может теряться еще больше сырья.

Также инспекции показали, что суда часто вылавливают больше рыбы, чем могут переработать. Это приводит к повреждению тушек. Кроме того, вес глазури на продукте был признан неадекватным, сообщает корреспондент Fishnews.

Гринпис и ряд других природоохранных организаций уже заявили, что доклад противоречит заявлениям министерства об использовании только устойчивых практик в новозеландском рыболовстве. По мнению защитников природы, компании, отправляя в отходы значительные объемы сырья, таким образом получают возможность добыть больше рыбы.

Fishnews