31 мая 2018 года

В Сибири распределят участки со стерлядью

Минприроды Омской области выставило на торги 6 участков на Иртыше под промышленное рыболовство. На этих РПУ предлагается добывать «неодуемые» виды и стерлядь.

Заявки на конкурс принимаются до 26 июня – даты вскрытия конвертов. Итоги подведут 19 июля в Омске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбопромысловые участки площадью от 275 до 325 га расположены на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Большереченского, Горьковского, Саргатского и Омского районов.

По условиям конкурса, критериями оценки заявок станут наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложение по плате за участок. С победителями торгов заключат договоры на 20 лет.

Fishnews