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Замер рыбы, попавшей в трал ученых. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Наука почерпнула новые данные о запасах Охотского моря

Специалисты ТИНРО-Центра выполнили комплексную экспедицию по изучению ресурсов материкового склона Охотского моря. Масштабных съемок, охватывающих почти весь его глубоководный участок, не проводилось почти 30 лет.

Начальник экспедиции Игорь Глебов рассказал, что исследования на НИС «ТИНРО» выполнялись в течение полутора месяцев в Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах на глубинах до 1 тыс. м. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, ученые получили информацию по состоянию запасов, распределению и возрастной структуре черного палтуса, макрурусов, ликодов, скатов и других рыб, а также частично по объектам прилова – крабам (равношипому и ангулятусу) и северной креветке.

Ранее большую часть актуальной информации специалисты получали из промысловой статистики, от научных наблюдателей на добывающих судах. Это ограничивало возможности совершенствования мер управления промыслом. В прошлом году финансирование морских экспедиционных исследований было несколько увеличено, что позволило провести глубоководные съемки.

Исследования проводились стандартным траловым учетным методом. Однако работы на больших глубинах подразумевают большие переходы судна для максимального охвата акватории по соответствующим изобатам и существенные временные затраты на выполнение траловых станций, отметили в ТИНРО-Центре. Собранные материалы будут использованы для подготовки прогноза допустимого изъятия объектов на 2020 г.

В институте обратили внимание, что с учетом роста интереса промышленников к глубоководным объектам возникла необходимость в рациональном подходе к изучению и разработке методов их рационального использования. Реализация готовящейся программы «Глубоководный пояс Дальневосточных морей» - важный шаг к развитию этого трудного, наукоемкого, но перспективного направления, подчеркивают специалисты.

Сейчас НИС «ТИНРО» продолжает траловые учетные работы уже на шельфе и верхней части материкового склона Западной Камчатки. Ученые оценивают состояние промысловых крабов – камчатского и стригуна бэрди, а также северной креветки. После завершения рейса материалы и пробы передадут в лаборатории для анализа, затем итоги экспедиции будут представлены на заседании ученого совета.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакрабкреветка
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