04 июля 2018 года

Повышение НДС: механизм запущен

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%. Одновременно предполагается зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

Полное название документа - «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, статью 9 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Законопроект был внесен в Госдуму Правительством РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время налог на добавленную стоимость (НДС) взимается в размере 18%, 10% или 0%. Пониженный НДС в 10% применяется к товарам социального назначения, в том числе продовольствию (за исключением деликатесов).

Как уточнил в ходе заседания Думы официальный представитель Правительства - заместитель министра финансов Илья Трунин, законопроект не предполагает изменение ставок в 10% и 0%. Он касается тех товаров или услуг, с которых НДС взимается в размере 18%. Предлагаемые поправки повышают эту ставку до 20%. По словам Ильи Трунина, повышение НДС будет ежегодно приносить в бюджет государства дополнительные доходы в размере более 600 млрд рублей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 г.

Отвечая на вопрос о том, на какие отрасли ляжет основная нагрузка после повышения, Илья Трунин отметил, что «те отрасли, которые в большей степени связаны с импортом, будут платить повышенную налоговую ставку; те отрасли, которые связаны с экспортом, где нулевая ставка, не будут нести никакой нагрузки, связанной с повышением налога; те отрасли, которые производят товары, облагаемые по пониженным ставкам (медицинские товары, сельское хозяйство, пищевая промышленность), также не будут нести никаких дополнительных затрат».

Кроме того, законопроект предполагает бессрочное закрепление тарифа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование на уровне 22% (действующие положения Налогового кодекса РФ предполагают установление тарифа с 2021 г. в размере 26%), а при зарплате сверх установленной предельной величины - на уровне 10%.

Fishnews