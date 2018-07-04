04 июля 2018 года

Нацрыбресурс акционируют и укрупнят

Минсельхоз выступил с инициативой по слиянию ФГУП «Нацрыбресурс», ФГБУ «Главрыбвод» и ФГБУ «ЦСМС» в акционерное общество «Национальные рыбные ресурсы» (АО «Нацрыбресурс»). Предполагается, что 100% его акций будут принадлежать государству.

Подготовлен соответствующий проект федерального закона – «Об особенностях преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Как отмечается в пояснительной записке, развитие Нацрыбресурса сдерживается существующей организационно-правовой формой ФГУП, а также положениями закона о морских портах, предусматривающего исключительную федеральную собственность на ряд объектов портовой инфраструктуры.

В Минсельхозе считают, что «неограниченная правоспособность акционерного общества» будет способствовать привлечению инвестиций в деятельность предприятия. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, объединение имущества Нацрыбресурса, Главрыбвода и ЦСМС позволит создать универсальную структуру по управлению инфраструктурой рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в законопроекте прописана норма о том, что все акции ‎АО «Нацрыбресурс» будут находиться в собственности РФ. Продавать их или распоряжаться другими способами возможно будет только на основании нормативного правового акта президента России.

В связи со стратегической значимостью объектов инфраструктуры морских портов законопроект устанавливает режим ограничения оборота этого имущества. В этот перечень входят берегозащитные сооружения, волноломы, молы, пирсы, причалы; железнодорожные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо-и электроснабжения, иные устройства, инженерные коммуникации, используемые при эксплуатации двух и более морских терминалов. Перечень российских юрлиц, которые могут иметь ‎их в собственности, должен определяться Правительством РФ, говорится в пояснительной записке.

Fishnews