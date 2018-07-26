26 июля 2018 года

Осетровую рыбалку прервали правоохранители

Транспортные полицейские Хабаровского края задержали на Амуре катер с добытчиками «краснокнижных» осетровых. На борту нашли тушки ценной рыбы, а также рыбацкие сети.

Браконьеров обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Путина- 2018». На реке Амур в районе села Бельго транспортные полицейские остановили моторный катер под управлением двух жителей Комсомольска-на-Амуре.

При осмотре судна правоохранители нашли и изъяли девять фрагментов осетровых, занесенных в Красную книгу РФ, а также рыболовные сети. Причиненный государству ущерб составил около 45 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до трех лет и штраф до 1 млн рублей.

Fishnews