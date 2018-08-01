01 августа 2018 года

Компания-браконьер лишилась судна

В Камчатском крае вынесли приговор южнокорейской компании, занимавшейся незаконным выловом камчатского краба. Наказанием стали штраф более чем в 400 тыс. рублей и конфискация судна.

Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море»).

Как сообщили Fishnews в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов, экипаж южнокорейского рыболовецкого судна в отсутствие разрешения на добычу вел незаконный вылов камчатского краба.

«Живой краб хранился на борту в специальных чанах с водой до момента обнаружения судна самолетом патрульной службы в Охотском море, где экипаж пытался избавиться от незаконного улова, выбросив его за борт. При помощи крабовых ловушек браконьеры незаконно добыли более 1,2 тонн морского деликатеса», - говорится в сообщении пресс-службы.

На краболове не велась судовая документация, суточные донесения не передавались в контролирующие органы, также на борту полностью отсутствовали технические средства контроля.

Суд приговорил нарушителя к административному штрафу в размере 427 тыс. рублей с конфискацией судна.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель произвел опись и арест судна со всем механическим, электрическим, радионавигационным, рефрижераторным и остальным оборудованием и имуществом, а также двигательной установкой. Судно передано территориальному управлению Росимущества и будет обращено в доход государству.

Fishnews