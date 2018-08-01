01 августа 2018 года

Дагестан удерживает высокие уловы

За семь месяцев в Республике Дагестан поймали более 3 тыс. тонн рыбы, планируется, что к концу года будет освоено 7 тыс. тонн. В основном в регионе добывают кильку и сельдь.

С января по июль предприятия республики наловили 3 тыс. 241 тонну рыбы - всего на 4 тонны ниже уровня прошлого рекордного года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства, кильки поймано более 1 тыс. тонн, сельди – свыше 700 тонн. Всего в регионе добывают около 30 видов рыб.

Сейчас в Дагестане идет лов кефали, но из-за сильной жары промысел ведут немногие предприятия. Связано это с тем, что по мере нагрева воды рыба уходит все глубже. Активный вылов частика начнется в сентябре и продолжится до конца года.

Fishnews